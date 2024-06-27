В Киеве прогремело несколько взрывов

В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский официальный ресурс по оповещению населения.

Также стало известно о взрывах в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Воздушную тревогу объявили на территории всей страны.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Харькове прозвучало два взрыва рядом с авиазаводом. По его словам, ВСУ разместили в черте города тяжелую артиллерию.

Еще громкие звуки услышали жители Николаева и Сум в ночь на 26 июня. Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в этих регионах. При этом сирена в ту ночь звучала в шести областях страны — Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской.