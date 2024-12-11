Почти 270 взрывов прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели не менее 268 взрывов, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров. Информация появилась утром 11 декабря в его Telegram-канале.

В результате, по его словам, пострадали несколько объектов инфраструктуры. Но какие именно, Федоров не уточнил. Также не привел чиновник и данные о характере и масштабе разрушений.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает.

Под контролем украинских войск пока остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте