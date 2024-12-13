Российский регион атаковали украинские беспилотники, ранен мирный житель

Украинские беспилотники атаковали Белгородский район. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале .

Один из беспилотников ранил местного жителя в селе Красная Нива. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое — пострадавший получил множественные осколочные ранения рук и головы.

После первичного осмотра раненого отправили в областную клиническую больницу.

Кроме того, FPV-дрон врезался в коммерческое здание в районе поселка Октябрьский. Еще один беспилотник ПВО РФ сбили над поселком Разумное.

Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 10 беспилотников — четыре из них уничтожили в Белгородской области.