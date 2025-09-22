Взрывы прогремели в Одессе после прилета БПЛА. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Также звуки взрывов слышали в Сумах и Николаеве. Издание опубликовало кадры пожара после прилета в Одесской области. На них видны поднимающиеся вверх белые клубы дыма.

Глава Николаева Александр Сенкевич заявил в Telegram-канале, что взрывы прогремели в 21:04 по местному времени. Он напомнил, что до этого в городе объявили воздушную тревогу.

В минувшие выходные ВС России атаковали склад боеприпасов и базу ВСУ в Николаевской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что число уничтоженных военнослужащих после прилета превысило 50 человек.

В подполье охватившую многие регионы Украины волну атак связали с подготовкой к мощному ответу на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.