«Знаем, где вас достать»: Россия накрыла Украину карающей волной ударов

Подпольщик Лебедев допустил вероятность мощного удара по объектам ВСУ

Vadim Savitsky/Global Look Press
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Жесточайшая волна атак накрыла многие области Украины в последние сутки. Киев лихорадило от ударов, баллистика и беспилотники накрыли заводы, аэродромы и базы ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев полагает, что речь идет о подготовке к серьезнейшему ответу на удары по российским НПЗ — после него украинские власти могут и не оправиться.

До Киева — 100 километров

Всего в 126 километрах от украинской столицы расположен город Нежин. Именно его приняли основной целью российские войска, как утверждает подполье.

Здесь расположены базы нацгвардии Украины, в промышленных зонах спрятаны заводы по производству снарядов и частей для беспилотников.

Взрывы гремели в Нежине чуть ли не сутки напролет. Предположительно, поразить удалось ряд важных объектов, в том числе и места дислокации военных Украины.

Подпольщики полагают, что удары специально направлялись так, чтобы ослабить украинские резервы.

Красим Харьков в триколор?

Жаловались на баллистику и власти Сумской области. Подполье отмечало неумелую работу ПВО Украины в этой области.

Российское оборонное ведомство докладывало, что в Сумской области дроны нанесли точечный удар по газораспределительной станции. Цель удалось поразить, несмотря на активную работу РЭБ ВСУ.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Одну из самых интенсивных ночных атак пришлось пережить военным Украины в Харьковской области. Гремели взрывы сразу в нескольких районах. В самом Харькове местная пресса также сообщала о взрывах и беспилотниках.

Николаевское подполье полагает, что поразить удалось важную военную инфраструктуру Украины. Это могло вызвать перебои в логистике ВСУ.

Все ближе к важной цели

Сигналы воздушной тревоги разбудили и жителей Киевской области. Взрывы здесь слышали всю ночь — о таких происшествиях сообщали из Обухова, Богуслава, Васильков и Глевахи.

Всего подпольщики насчитали семь подтвержденных эпизодов в окрестностях украинской столицы. В самом Киеве, как рассказывали уже «Военкоры русской весны», масштабный пожар начался в важном логистическом центре.

Серия взрывов позднее той же ночью произошла в Харьковской области. Почти сразу аналогичная информация пришла из Черкасской области.

Характер действий оставался точечным, однако они показали, что украинское командование вынуждено держать силы ПВО в постоянном напряжении, из-за чего падает общая эффективность прикрытия важных целей.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«Знаем, где вас достать»

Подпольщик Лебедев обратил внимание на то, что атака носила комбинированный характер. Объекты в Запорожье обработали из реактивных систем залпового огня. В Сумах взрывы гремели часами.

Киевская область оказалась под массированными ударами. Военкор полагает, что цели атак российское командование выявило заранее. Ими стали крупные подразделения Украины, в том числе и наемнические.

Поразить удалось ряд производственных цехов. В них выпускали беспилотники и комплектующие к таким аппаратам.

Лебедев указал, что эти военные действия вряд ли направляли на полное уничтожение инфраструктуры ВСУ.

«Больше похоже на демонстративное напоминание: „<…> мы знаем, где вас достать“, — объяснил свою позицию подпольщик.

По его словам, украинские подразделения теперь ожидают массированного налета со дня на день. Им приходится постоянно перебрасывать технику и экономить средства ПВО.

MOD Russia/via Globallookpress.com
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Когда ждать финала?

Подпольщик Лебедев допустил, что армия России этими ударами лишь подготовила почву. Намного более мощная атака может последовать в ближайшие дни.

Не исключается и расширение географии на запад страны. В том же Львове, как напоминали военкоры, работают и бронетанковый завод, и авиапредприятие, выпускающее продукцию на нужды ВСУ.

Мощная серия ударов могла бы стать достойным и очень жестким ответом на попытки украинских сил проводить атаки по российским нефтезаводам.

Всего два дня назад Зеленский внезапно пообещал ударить по Усть-Луге. В некоторых украинских СМИ сочли, что такие заявления могут обойтись Украине слишком дорого.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Где Украина готовит провокацию

Военный специалист Юрий Баранчик полагает, что теперь следует ждать ответа со стороны российского командования. По его мнению, такой ответ кратно превзойдет ущерб, который содержится в угрозах Зеленского.

Подпольщик Лебедев обратил внимание и на рост активности авиации Украины. Он считает, что власти Киева могут готовить провокации на границах с Румынией и Польшей. Гражданское население этих регионов в таком случае окажется под угрозой.

Ранее стало известно, что наступление России в Днепропетровской области стало испытанием для ВСУ. Украина может потерять не только Запорожье, но и Днепр.

