Жесточайшая волна атак накрыла многие области Украины в последние сутки. Киев лихорадило от ударов, баллистика и беспилотники накрыли заводы, аэродромы и базы ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев полагает, что речь идет о подготовке к серьезнейшему ответу на удары по российским НПЗ — после него украинские власти могут и не оправиться.

До Киева — 100 километров

Всего в 126 километрах от украинской столицы расположен город Нежин. Именно его приняли основной целью российские войска, как утверждает подполье.

Здесь расположены базы нацгвардии Украины, в промышленных зонах спрятаны заводы по производству снарядов и частей для беспилотников.

Взрывы гремели в Нежине чуть ли не сутки напролет. Предположительно, поразить удалось ряд важных объектов, в том числе и места дислокации военных Украины.

Подпольщики полагают, что удары специально направлялись так, чтобы ослабить украинские резервы.

Красим Харьков в триколор?

Жаловались на баллистику и власти Сумской области. Подполье отмечало неумелую работу ПВО Украины в этой области.

Российское оборонное ведомство докладывало, что в Сумской области дроны нанесли точечный удар по газораспределительной станции. Цель удалось поразить, несмотря на активную работу РЭБ ВСУ.