«Знаем, где вас достать»: Россия накрыла Украину карающей волной ударов
Подпольщик Лебедев допустил вероятность мощного удара по объектам ВСУ
Жесточайшая волна атак накрыла многие области Украины в последние сутки. Киев лихорадило от ударов, баллистика и беспилотники накрыли заводы, аэродромы и базы ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев полагает, что речь идет о подготовке к серьезнейшему ответу на удары по российским НПЗ — после него украинские власти могут и не оправиться.
До Киева — 100 километров
Всего в 126 километрах от украинской столицы расположен город Нежин. Именно его приняли основной целью российские войска, как утверждает подполье.
Здесь расположены базы нацгвардии Украины, в промышленных зонах спрятаны заводы по производству снарядов и частей для беспилотников.
Взрывы гремели в Нежине чуть ли не сутки напролет. Предположительно, поразить удалось ряд важных объектов, в том числе и места дислокации военных Украины.
Подпольщики полагают, что удары специально направлялись так, чтобы ослабить украинские резервы.
Красим Харьков в триколор?
Жаловались на баллистику и власти Сумской области. Подполье отмечало неумелую работу ПВО Украины в этой области.
Российское оборонное ведомство докладывало, что в Сумской области дроны нанесли точечный удар по газораспределительной станции. Цель удалось поразить, несмотря на активную работу РЭБ ВСУ.
Одну из самых интенсивных ночных атак пришлось пережить военным Украины в Харьковской области. Гремели взрывы сразу в нескольких районах. В самом Харькове местная пресса также сообщала о взрывах и беспилотниках.
Николаевское подполье полагает, что поразить удалось важную военную инфраструктуру Украины. Это могло вызвать перебои в логистике ВСУ.
Все ближе к важной цели
Сигналы воздушной тревоги разбудили и жителей Киевской области. Взрывы здесь слышали всю ночь — о таких происшествиях сообщали из Обухова, Богуслава, Васильков и Глевахи.
Всего подпольщики насчитали семь подтвержденных эпизодов в окрестностях украинской столицы. В самом Киеве, как рассказывали уже «Военкоры русской весны», масштабный пожар начался в важном логистическом центре.
Серия взрывов позднее той же ночью произошла в Харьковской области. Почти сразу аналогичная информация пришла из Черкасской области.
Характер действий оставался точечным, однако они показали, что украинское командование вынуждено держать силы ПВО в постоянном напряжении, из-за чего падает общая эффективность прикрытия важных целей.
«Знаем, где вас достать»
Подпольщик Лебедев обратил внимание на то, что атака носила комбинированный характер. Объекты в Запорожье обработали из реактивных систем залпового огня. В Сумах взрывы гремели часами.
Киевская область оказалась под массированными ударами. Военкор полагает, что цели атак российское командование выявило заранее. Ими стали крупные подразделения Украины, в том числе и наемнические.
Поразить удалось ряд производственных цехов. В них выпускали беспилотники и комплектующие к таким аппаратам.
Лебедев указал, что эти военные действия вряд ли направляли на полное уничтожение инфраструктуры ВСУ.
«Больше похоже на демонстративное напоминание: „<…> мы знаем, где вас достать“, — объяснил свою позицию подпольщик.
По его словам, украинские подразделения теперь ожидают массированного налета со дня на день. Им приходится постоянно перебрасывать технику и экономить средства ПВО.
Когда ждать финала?
Подпольщик Лебедев допустил, что армия России этими ударами лишь подготовила почву. Намного более мощная атака может последовать в ближайшие дни.
Не исключается и расширение географии на запад страны. В том же Львове, как напоминали военкоры, работают и бронетанковый завод, и авиапредприятие, выпускающее продукцию на нужды ВСУ.
Мощная серия ударов могла бы стать достойным и очень жестким ответом на попытки украинских сил проводить атаки по российским нефтезаводам.
Всего два дня назад Зеленский внезапно пообещал ударить по Усть-Луге. В некоторых украинских СМИ сочли, что такие заявления могут обойтись Украине слишком дорого.
Где Украина готовит провокацию
Военный специалист Юрий Баранчик полагает, что теперь следует ждать ответа со стороны российского командования. По его мнению, такой ответ кратно превзойдет ущерб, который содержится в угрозах Зеленского.
Подпольщик Лебедев обратил внимание и на рост активности авиации Украины. Он считает, что власти Киева могут готовить провокации на границах с Румынией и Польшей. Гражданское население этих регионов в таком случае окажется под угрозой.
Ранее стало известно, что наступление России в Днепропетровской области стало испытанием для ВСУ. Украина может потерять не только Запорожье, но и Днепр.