ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Днепропетровской области

Российские военные ударили по военным предприятиям украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ночью в области слышали мощные взрывы, один удар пришелся по Павлограду.

Два эпизода, удары по военным производствам и железнодорожной логистике», — заявил Лебедев.

Кроме того, в течение ночи ВС России поразили радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области, скопления артиллерийских систем и техники в подконтрольной Украине части ДНР, место дислокации подразделения боевиков «Азова»* в Харьковской области.

Ранее ВС России взяли под контроль часть дорог в Харьковской области, отрезав от основного снабжения крупную группировку украинской армии.

* Запрещенная в России террористическая организация.