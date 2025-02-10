Взрывы прогремели в Одессе

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздались сильные взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, сейчас в украинском городе работают ПВО. Кроме того, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Других подробностей Труханов не привел.

Ранее в Киеве и пригороде столицы прогремели несколько взрывов. При этом сигналы тревоги звучали практически на всей территории страны за исключением Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что российские ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области. После обстрела порт Измаила перестал принимать военные грузы.

Перед этим российские военные атаковали аэродром в Одессе, в котором ВСУ собирали дроны.