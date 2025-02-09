В Киеве прозвучали взрывы

На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы

В Киеве и пригороде столицы прогремели взрывы после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Киев и пригород — взрывы», — написали журналисты.

При этом воздушную тревогу объявили практически на всей территории страны за исключением самых западных областей — Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные поразили цех сборки дронов в районе завода «Мотор Сич» в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины. Удар мог разрушить оборудование для производства важных деталей беспилотников.