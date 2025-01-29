Российские ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру под Одессой

Припортовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения в результате ударов Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Российские ударные беспилотники атаковали Измаильский район в ночь на 29 января. Чиновник отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Кипер добавил, что в Одесской области напряженно работали силы противовоздушной обороны. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий удара.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, назначенный украинскими властями, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов на территории подконтрольной ВСУ части региона.

Накануне ВС России ударили по объектам ВСУ в разных районах Киева. Очевидцы сообщали о вспыхнувших пожарах.