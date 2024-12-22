Взрывы прогремели в Николаевской области Украины

Серия взрывов прозвучала в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило сообщает украинское издание «Общественное Новости».

«В Николаевской области слышны звуки взрывов», — уточнил канал.

До этого в большинстве регионов страны объявили воздушную тревогу, которую до сих пор не отменили. Сирену воздушной тревоги запускали в Киевской области.

По данным издания «Инсайдер UA», в Киеве объявили угрозу беспилотников.

До этого в украинской столице прогремела серия взрывов и сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее р оссийские военные ударили по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов.