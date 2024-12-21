Российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики и ВПК

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских предприятий ВПК, и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам противника в 147 районах. Средства ПВО сбили восемь снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотников.

Кроме того, группировка войск «Юг» российской армии освободила населенный пункт Островский к северо-востоку от города Курахово.

Накануне российские военные поразили конструкторское бюро, разрабатывавшее ракеты «Нептун», и пункт управления СБУ в Киеве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, при этих ударах могли погибнуть высокопоставленные офицеры украинской армии.