Взрывы прогремели в Кривом роге, Днепропетровске и Павлограде

На Украине прогремели взрывы в городах Днепропетровск, Павлодар и Кривой Рог. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — уточнило издание.

Затем появилось сообщение о серии взрывов в Днепропетровске и объявлении воздушной тревоги в Киеве и ряде областей страны. Через минуту издание сообщило, что сирена стала звучать по всей Украине. Причина ее запуска — взлет МиГ-31 в России, но спустя полчаса прозвучал отбой тревоги в украинской столице и регионах по российскому истребителю.

Позже раздались взрывы в Кривом Роге.

В украинских СМИ также сообщили о взрыве в Харькове, но без подробностей. Он произошел на фоне воздушной тревогу, звучащей в Сумской и Харьковской областях, писали «Известия».

Ранее взрывы прогремели в украинском Вышгороде, где находится Киевская ГЭС. В четверг, 10 октября, взрыв также прозвучал в Одессе, местные власти просили жителей спуститься в укрытия.