В Одессе прогремел сильный взрыв
Взрыв прозвучал в Одессе на юге Украины. Об этом мэр города Геннадий Труханов сообщил в своем в Telegram-канале.
Градоначальник призвал жителей Одессы пройти в укрытия. Других подробностей он не приводил. До этого в Одесской области сработала воздушная тревога.
Днем 10 октября российские войска запустили ракету «Искандер» в контейнеровоз в порту Ильичевск Одесской области. На нем доставляли оружие украинским боевикам. В Минобороны уточнили, что цель поразили во время разгрузки. В результате все снаряды взорвались.
Сильный взрыв произошел на этой неделе в Сумах. Сообщалось об угрозе атак в Николаевской, Днепропетровской областях, на занятых украинскими солдатами территориях Херсонской и Запорожской областей.
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