В Одессе прогремел сильный взрыв

Взрыв прозвучал в Одессе на юге Украины. Об этом мэр города Геннадий Труханов сообщил в своем в Telegram-канале.

Градоначальник призвал жителей Одессы пройти в укрытия. Других подробностей он не приводил. До этого в Одесской области сработала воздушная тревога.

Днем 10 октября российские войска запустили ракету «Искандер» в контейнеровоз в порту Ильичевск Одесской области. На нем доставляли оружие украинским боевикам. В Минобороны уточнили, что цель поразили во время разгрузки. В результате все снаряды взорвались.

Сильный взрыв произошел на этой неделе в Сумах. Сообщалось об угрозе атак в Николаевской, Днепропетровской областях, на занятых украинскими солдатами территориях Херсонской и Запорожской областей.