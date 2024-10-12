Сегодня 22:16 Взрывы прогремели в Киевской области Фото: РИА «Новости»
Серия взрывов раздалась в Киевской области на фоне работы ПВО. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.
«Киевская область. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — указали в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги включили в 10 областях Украины. Отмечается, что в Киевской области тревога звучит уже полтора часа. Мэр города Геннадий Труханов также сообщил о взрывах в Одессе.
Минувшей ночью
на Украине прогремели взрывы в городах Днепропетровск, Павлодар и Кривой Рог. Ранее мощный взрыв прозвучал в Вышгороде, где находится Киевская ГЭС.
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