Взрывы прогремели в Киевской области

Серия взрывов раздалась в Киевской области на фоне работы ПВО. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

«Киевская область. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — указали в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги включили в 10 областях Украины. Отмечается, что в Киевской области тревога звучит уже полтора часа. Мэр города Геннадий Труханов также сообщил о взрывах в Одессе.

Минувшей ночью на Украине прогремели взрывы в городах Днепропетровск, Павлодар и Кривой Рог. Ранее мощный взрыв прозвучал в Вышгороде, где находится Киевская ГЭС.