Взрывы прогремели в Киевской и Ивано-Франковской областях

«Броварский район (Киевщина) — взрывы», — сообщили журналисты.

Примерно в то же время, в 01:16, стало известно о взрывах в Ивано-Франковской области. ТСН призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В момент атак в этих регионах действовала воздушная тревога. По данным на сайте оповещения Министерства цифровой трансформации Украины, кроме Ивано-Франковской взрывы произошли в Хмельницкой и Ровненской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил также об атаке в окрестностях Славянской ТЭС. На предприятии находились украинские военнослужащие. В ночь на 7 декабря взрывы послышались в Винницкой области. Под удар попал город Могилев-Подольский, граничащий с Молдавией.