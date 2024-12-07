Взрывы прогремели в Винницкой области у границы с Молдавией

ТСН: в городе Могилев-Подольском в Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области Украины прогремели взрывы. По удар попал приграничный город Могилев-Подольский, сообщил телеканал ТСН .

«Могилев-Подольский/район Винничина — взрывы», — написали журналисты.

Винницкую область пересекла группа дронов-камикадзе, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. БПЛА, пролетевшие на юге региона вдоль границы с Молдавией, направились на запад.

Могилев-Подольский находится на границе с Молдавией. На его территории находятся машиностроительный и металлообрабатывающий заводы.

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