Сильные взрывы прогремели в Одессе

В Одессе прозвучало несколько мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу объявили в трех областях на юге и в центре Украины. Сирену включили в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях с 20:09 по московскому времени.

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер накануне заявил, что российские ударные беспилотники повредили припортовую инфраструктуру. Атака на Измаильский район произошла в ночь на 30 января.

Подполье сообщало, что ВС России нанесли удар по порту Измаила в Одесской области. Поэтому в течение нескольких недель там не смогут принимать военные грузы.