Мощные взрывы в Киеве объяснили подготовкой Украины к переговорам

Серия мощных взрывов в Киеве стала подготовкой украинских властей к переговорному процессу. Об этом 360.ru сообщил военный эксперт Евгений Михайлов.

Утром 20 декабря в Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что из-за падения обломков без теплоснабжения остались 630 домов.

«Думаю, что мощные взрывы в Киеве — это подготовка больше киевского режима к переговорному процессу. Можно говорить, что это удар возмездия, но я сомневаюсь. Это планомерная работа Вооруженных сил по достижению целей, поставленных президентом России, и, естественно, по уничтожению военных объектов на территории Украины», — сказал Михайлов.

Эксперт добавил, что на территории Украины есть много военных заводов и складов, а также мест пребывания военных преступников.

«В любом случае, мы услышим о новых взрывах, которые показывают минимальную работу средств ПВО над украинской столицей. Мы показываем их западным союзникам, что Киев не готов себя уже защищать, следующий удар может быть еще более жестким», — заключил он.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины утром 20 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.