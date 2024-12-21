Среди пораженных целей в Киеве оказалась резидентура ЦРУ

Российские военные ударом по Киеву могли поразить не только базу Центра спецопераций СБУ, но и объект размещения резидентуры ЦРУ. Об этом заявил
ТАСС старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО „А“ СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — сообщил он.
В пятницу, 20 декабря,
Министерство обороны сообщило об ударе возмездия по пункту управления СБУ и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Также военные смогли уничтожить позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления
Сергей Лебедев допустил, что при ударе могли погибнуть несколько высокопоставленных офицеров украинской армии.
Сегодня 15:23 Консультации для вдов участников СВО провели в Подмосковье
Сегодня 15:16 После купания в бассейне в Тюменской области госпитализировали 17 человек
Сегодня 15:15 Из-за взрыва петард эвакуировали ТЦ «Гелиос» в Королеве
Сегодня 15:00 Вице-губернатор Подмосковья Болатаева рассказала о мерах соцподдержки в регионе
Сегодня 14:58 Сотрудник МЧС закрыл собой ребенка при атаке БПЛА на Казань
Сегодня 14:50 Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте