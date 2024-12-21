Военный эксперт Степанов заявил о поражении объекта резидентуры ЦРУ в Киеве

Российские военные ударом по Киеву могли поразить не только базу Центра спецопераций СБУ, но и объект размещения резидентуры ЦРУ. Об этом заявил ТАСС старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО „А“ СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — сообщил он.

В пятницу, 20 декабря, Министерство обороны сообщило об ударе возмездия по пункту управления СБУ и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Также военные смогли уничтожить позиции зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев допустил, что при ударе могли погибнуть несколько высокопоставленных офицеров украинской армии.