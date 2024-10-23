Взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

«Работает ПВО. Находитесь в укрытиях», — отметили в сообщении.

Других подробностей случившегося журналисты не приводили.

Взрывы в Киеве и Киевской области происходят регулярно. ВС России наносят удары по военным объектам ВСУ в ответ на террористический акт на Крымском мосту. На днях российские военные поразили место дислокации украинских боевиков в пригороде Жмеринки в Винницкой области.

Позже взрывы прогремели в городе Умань Черкасской области. В регионе звучала воздушная тревога. Также сообщалось о звуках взрыва в левобережной части Киева. Эту информацию подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, в районе Троещины работали системы ПВО.