Российские военные поразили место дислокации украинских боевиков в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Удар войска нанесли накануне в 23:25 в направлении пригорода Жуковцы.

«По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО», — рассказал Лебедев.

Подпольщик также сообщил, что ВС России поразили место дислокации наемников ВСУ в Запорожье. Бандеровцы и иностранцы поселились на территории кинологического центра и занимались подготовкой к штурму.

Ранее Лебедев рассказал, что закрытая и охраняемая территория ВСУ в Кривом Роге попала под удар России. Взрыв прогремел в районе вокзала.