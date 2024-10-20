Российские военные поразили место дислокации украинских боевиков в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Удар войска нанесли накануне в 23:25 в направлении пригорода Жуковцы.
«По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО», — рассказал Лебедев.
Подпольщик также сообщил, что ВС России поразили место дислокации наемников ВСУ в Запорожье. Бандеровцы и иностранцы поселились на территории кинологического центра и занимались подготовкой к штурму.