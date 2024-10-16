В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщало издание «Страна.ua». Позже в украинских медиа появились сообщения о том, что в левобережной части Киева были слышны звуки, похожие на взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях тоже написал о взрывах.
«В столице слышны звуки взрывов — работает ПВО», — предупредил он.
Позднее Кличко сообщил, что в небе над Троещиной были замечены беспилотные летательные аппараты. Он также напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с активностью систем противовоздушной обороны.