В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщало издание «Страна.ua». Позже в украинских медиа появились сообщения о том, что в левобережной части Киева были слышны звуки, похожие на взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях тоже написал о взрывах.

«В столице слышны звуки взрывов — работает ПВО», — предупредил он.

Позднее Кличко сообщил, что в небе над Троещиной были замечены беспилотные летательные аппараты. Он также напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с активностью систем противовоздушной обороны.

Ранее на Украине прогремели взрывы в Днепропетровске, Павлодаре и Кривом Роге. Затем на территории всей страны объявили воздушную тревогу.