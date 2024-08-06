Взрывы прогремели в Киеве

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве

Фото: Freepik

Взрывы прогремели в Киеве накануне вечером на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, звуки взрывов раздались около 23:00 5 августа. Позже издание сообщило о падении обломков в пригороде Бровары. По его информации, удары наносились баллистическими ракетами.

По данным Telegram-канала Shot, в Броварах целью российских ракет стало оборонное предприятие. На видео можно увидеть вспышку на горизонте и услышать звук взрыва.

В июле российским военным удалось поразить склад на военном заводе «Артем», расположенном в Киеве.

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