Кличко: на энергообъекте в Киеве произошел взрыв и началось возгорание

Взрыв прогремел на энергообъекте в Киеве, а спустя время там начался пожар. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — уточнил глава города.

Через некоторое время Кличко добавил, что возгорание произошло на одной из трансформаторных подстанций. Огонь, по словам мэра Киева, вспыхнул после короткого замыкания. Возгорание уже локализовали.

В ночь на 27 июня в Киеве и области также звучали взрывы. Воздушную тревогу объявляли на территории всей страны.

Утром в четверг, 27 июня, серию взрывов зафиксировали в Полтавской области. Как сообщил украинский канал ТСН, хлопки также слышали в Ивано-Франковской области, в которой ночью включали сирены, оповещающие об опасности с воздуха.