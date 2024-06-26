Промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам

Промышленный сектор в Одесской области атаковали. Повреждения получило одно из зданий. Об этом заявил назначенный Киевом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что власти зафиксировали повреждения одного из административных зданий. По его словам, из-за удара никто не пострадал.

Украинское издание «Страна» сообщило, что взрыв заметили в Белгород-Днестровском районе. По его информации, сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. В Сумах и Николаеве зафиксировали взрывы.

Ранее украинские боевики выпустили из Дзержинска по Донецку и Горловке снаряды калибра 155 миллиметров. ВСУ обстреляли города утром. В 04:00 зафиксировали прилет двух западных боеприпасов в Кировском районе Донецка, а в 6:20 — трех в Петровском районе.

Украинские военные примерно в 06:15 атаковали Никитовский район Горловки кассетными снарядами. Позже они использовали для удара три снаряда калибра 155 миллиметров.