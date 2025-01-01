Взрывы прогремели в Каневе Черкасской области

Серия взрывов раздалась в Каневе в Черкасской области. В этот момент звучала воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены включили в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях страны.

Утром 1 января стало известно о двух сериях мощных взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В результате загорелась крыша Национального банка Украины, сообщала «Вечерняя Москва». Пожар быстро локализовали. Один дрон взорвался рядом с офисом президента Владимира Зеленского.

Также над Днепропетровской областью зафиксировали полет необычного беспилотника, который своим светом напоминал новогоднюю гирлянду. Предположительно, это был дрон «Герань-2».