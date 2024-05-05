Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 01:44 Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель пострадал в ходе украинского обстрела Петровского района Донецка, об этом сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Петровский район): по улице Кирова ранен мужчина 1961 года рождения», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно о пострадавшем жителе Донецка из-за сброса снаряда с беспилотника ВСУ. Как заявил мэр региона Алексей Кулемзин, происшествие случилось на пересечении улиц Туманяна и Ленкоранской в Куйбышевском районе.

В конце апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что одна жительница Донецка погибла после обстрела ВСУ. Также пострадала фельдшер бригады скорой медицинской помощи. Украинские военные обстреляли машину с медиками, когда та ехала на вызов. ВСУ специально целились во врачей.