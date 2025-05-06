Взрывы прогремели в Днепропетровске
Мощные взрывы прогремели на Украине. Атаке подвергся Днепропетровск, сообщило издание «Зеркало недели».
По его данным, массированный удар нанесли по объектам в Павлограде Днепропетровской области.
В этой, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях сработали сигналы воздушной тревоги. В Киеве и Киевской области отменили предупреждение об опасности.
Накануне несколько взрывов прозвучали в Одессе на юге Украины. Мэр города Геннадий Труханов предупредил местное население об угрозе ударных беспилотников.
Ранее ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также поразили цеха по производству дронов и склады хранения морских безэкипажных катеров ВСУ.