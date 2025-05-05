Серия взрывов прогремела в Одессе

Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины, идет налет «Шахедов». Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«В Одессе продолжают звучать взрывы. Идет налет „Шахедов“», — указали в публикации.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал в Telegram-канале, что в Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Градоначальник также призывал горожан находиться в укрытиях, в частности, в центре города и Пересыпском районе.

Издание «Инсайдер UA» в Telegram-канале уточнило, что в направлении Одессы заметили около 12 беспилотников. До этого украинский ресурс отмечал, что ночью ожидают свыше 100 БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили авиаремонтный завод, объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников на Украине.