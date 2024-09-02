Взрывы прогремели в Борисполе и Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве и Борисполе на фоне воздушной тревоги в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» .

Взрывы раздались в Киеве и Борисполе. Жителей украинской столицы призвали скрыться в укрытиях из-за баллистической угрозы.

В Киеве заработали силы противовоздушной обороны. Людей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Издание отметило пуски баллистических ракет на Киев.

Другие украинские СМИ сообщили, что взрывы также прозвучали в Харькове.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Как заявил глава города Игорь Терехов, в небе были замечены дроны-камикадзе.

До этого взрыв раздался в Полтаве на фоне воздушной тревоги в области. Местные журналисты также сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.