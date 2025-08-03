Взрывы прогремели над Сочи

Shot: над Сочи послышалось не менее пяти взрывов

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотниками. Прогремели не менее пяти взрывов, сообщил Telegram-канал Shot .

Сирены завыли в Лазаревском и центральном районах, Адлере и на горных курортах. Очевидцы насчитали не менее пяти взрывов. По их словам, система ПВО сработала из-за атаки беспилотниками типа «Лютый».

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале после двух часов ночи предупредил жителей об угрозе атаки БПЛА. Тогда же пресс-служба местного аэропорта объявила об ограничении полетов в целях безопасности.

Минувшим вечером силы ПВО за 3,5 часа сбили над регионами России 41 беспилотник. Почти половину из них засекли над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря. В пригороде Воронежа обломки упали на здания, одна женщина пострадала.