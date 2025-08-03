Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

ВСУ атаковали Воронежскую область. После падения обломков сбитого БПЛА на здание в селе Отрожка пострадала одна женщина, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пострадавшая жива, повреждения получили два дома. На месте работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала Shot, в результате атаки пожар охватил жилой двухэтажный дом в селе Новая Усмань. Загорелась крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросало в радиусе 100 метров.

Очевидцы сообщили, что всего над Воронежем и областью прогремело около 15-20 взрывов. Атака началась примерно с 00:20 по местному времени.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО уничтожили восемь дронов на Воронежской областью. Всего в период с 20:00 до 23:25 в российских регионах сбили 41 беспилотник.