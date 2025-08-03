Над Россией менее чем за четыре часа сбили 41 беспилотник

БПЛА самолетного типа засекли в период с 20:00 до 23:25. Из 41 беспилотника 19 уничтожили над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря. Еще восемь дронов сбили в Воронежской области, три — в Курской, два — в Брянской.

В Воронежской области украинские беспилотники нацелились на столицу региона и Ликсинский район, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Он призвал жителей отойти от окон и следить за оповещениями, а при обнаружении дронов звонить в экстренные службы.

В ночь на 2 августа БПЛА атаковали Рязанскую область. Хлопки звучали над аэродромом Дягилево.