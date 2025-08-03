Над Россией менее чем за четыре часа сбили 41 беспилотник

В Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях сработала система ПВО. Военные обезвредили 41 беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА самолетного типа засекли в период с 20:00 до 23:25. Из 41 беспилотника 19 уничтожили над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря. Еще восемь дронов сбили в Воронежской области, три — в Курской, два — в Брянской.
В Воронежской области украинские беспилотники нацелились на столицу региона и Ликсинский район, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Он призвал жителей отойти от окон и следить за оповещениями, а при обнаружении дронов звонить в экстренные службы.
В ночь на 2 августа БПЛА атаковали Рязанскую область. Хлопки звучали над аэродромом Дягилево.
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