Взрывы прогремели над Курском и Краснодарским краем

Украинские боевики атаковали Курск и Славянский район Краснодарского края, прогремели взрывы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Жители Курска рассказали, что над городом прогремели около пяти-семи взрывов после полуночи. В некоторых районах они видели вспышки в небе. Силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники на подлете к городу.

«Более 10 взрывов было слышно в Славянском районе Краснодарского края. ПВО работает по украинским дронам-камикадзе», — сообщили очевидцы.

Боевики ВСУ пытаются атаковать Славянск-на-Кубани второй день подряд. Местные жители рассказали, что слышали «басовитые взрывы и жужжание мотора» со стороны Азовского мора в 01:40. В городе работала сирена воздушной опасности.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях пока отсутствует. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что при атаке дронов ВСУ пострадал один человек, его госпитализировали с травмой.