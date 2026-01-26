Один человек пострадал при атаке ВСУ в Славянске-на-Кубани

На территории еще четырех частных домовладений в Славянске-на-Кубани нашли обломки беспилотников. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края.

«В одном доме поврежден навес, во втором разбило стекла в окнах. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами», — заявили в ведомстве.

Всего обломки БПЛА в Краснодарском крае обнаружили на территории семи частных домов. На местах ЧП работают сотрудники спасательных служб.

Также фрагменты БПЛА упали около двух предприятий Славянска-на-Кубани. Один человек пострадал. Его отправили в больницу с травмой. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

Помимо этого, на предприятиях случились возгорания. Спасатели тушат пожары.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что ВСУ атаковали Славянский район Краснодарского края. Налеты начались после 01:00. Местные жители услышали около семи взрывов. В небе появились яркие вспышки.