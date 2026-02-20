Взрывы прогремели над Краснодаром и Анапой

Дежурные ПВО отражают атаку украинских дронов в Краснодарском крае. Взрывы прогремели в небе над Краснодаром и Анапой, сообщил телеграм-канал Shot .

Очевидцы сообщили о пяти «раскатистых взрывах» над Краснодаром. Местные жители слышали гул моторов беспилотников в ПГТ Яблоновский. Аэропорт Краснодара закрыли на прием и отправку рейсов.

Взрывы также слышали со стороны Черного моря в районе Анапы. В Новороссийске объявили ракетную опасность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее украинские беспилотники атаковали школу в Энергодаре, в которой находилось примерно 700 человек. Всех учеников эвакуировали. Дрон ВСУ врезался в дерево на территории школы, в результате выбиты стекла, поврежден фасад здания.

За прошедшую ночь системы ПВО сбили 149 беспилотников над территорией России. Больше всего беспилотников ликвидировали в Брянской области.