ВСУ атаковали школу в Энергодаре, всех учеников эвакуировали

Украинские боевики совершили новый теракт против мирных жителей в Энергодаре. На этот раз целью атаки стала школа, в которой находилось примерно 700 человек. Всех эвакуировали, сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Беспилотник противника врезался в дерево на территории школы. В результате выбиты стекла, поврежден фасад здания. Главное — удалось избежать жертв. Никто из учеников и персонала не пострадал. Дети и работники школы эвакуированы», — написал он.

Все обстоятельства атаки зафиксировали и передадут в соответствующие органы. Ситуацию полностью контролируют сотрудники экстренных служб. Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие, не подходить к месту работы спасателей и доверять только официальным источникам.

Ночью ВСУ атаковали Брянскую область. В результате ЧП пострадал один мирный житель, его отправили в больницу.