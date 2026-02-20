За ночь средства ПВО сбили 149 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за эту ночь сбили 149 беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 19 февраля до 7:00 20 февраля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали в Брянской области — 57, также 28 дронов сбили над Черным морем, 24 — над Азовским, 20 — в Крыму, 17 — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области и один — в Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ по поселку Суземка пострадал один мирный житель. Его госпитализировали. Еще повреждения получили две легковые машины. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.