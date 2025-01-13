«Купол Донбасса» сорвал более 200 атак украинских дронов в ДНР за неделю

В течение прошлой недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Официальный представитель ведомства Арина Клепанова отметила, что в Кировском районе Донецка удалось сорвать террористическую операцию ВСУ по подрыву газовой магистрали рядом с одной из школ.

По ее словам, сначала бойцы перехватили беспилотник, ведущий разведку местности. Затем военные подавили дрон, предназначенный для отвлечения системы «Купол Донбасса» от последующей атаки БПЛА, вооруженным самодельным взрывным устройством.

«Взрывотехники УФСБ России с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и на месте уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом», — сказала Клепанова.

Ранее стало известно, что более семи тысяч дронов запустили ВСУ по российским регионам в 2024 году.