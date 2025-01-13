«Купол Донбасса» сорвал более 200 атак украинских дронов в ДНР за неделю

В течение прошлой недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Официальный представитель ведомства Арина Клепанова отметила, что в Кировском районе Донецка удалось сорвать террористическую операцию ВСУ по подрыву газовой магистрали рядом с одной из школ.

УФСБ России по ДНР
Фото: УФСБ России по ДНР
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УФСБ России по ДНР
Фото: УФСБ России по ДНР
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По ее словам, сначала бойцы перехватили беспилотник, ведущий разведку местности. Затем военные подавили дрон, предназначенный для отвлечения системы «Купол Донбасса» от последующей атаки БПЛА, вооруженным самодельным взрывным устройством.

«Взрывотехники УФСБ России с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и на месте уничтожили взрывоопасные предметы накладным зарядом», — сказала Клепанова.

Ранее стало известно, что более семи тысяч дронов запустили ВСУ по российским регионам в 2024 году.

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