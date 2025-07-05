Взрывы прогремели над Чебоксарами

По предварительной информации, на подлете к Чебоксарам военные сбили несколько украинских беспилотников. Местные жители насчитали около шести взрывов, в том числе районе деревни Лапсары в 10 километрах от столицы Чувашии. Никто не пострадал.

За час до полуночи в Чувашии сработало оповещение об опасности атаки БПЛА, сообщил Telegram-канал «ЧП Чебоксары». На юге столицы пролетел БПЛА и возникло задымление.

В ночь на 4 июля военные обезвредили почти 50 беспилотников над Ростовской, Орловской, Курской, Белгородской и Липецкой областями. В Азове обломки дронов упали на стадион имени Лакомова, повредили фасад дома и разбили окна.