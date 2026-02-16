Взрывы прогремели над Анапой и Геленджиком

Жители Анапы и Геленджика сообщили о серии взрывов в небе над побережьем Черного моря. По данным телеграм-канала Shot , средства ПВО отражали атаку беспилотников.

Очевидцы рассказали, что слышали не менее шести взрывов в районах Анапы, Витязево и Геленджика. В небе наблюдались яркие вспышки. Люди слышали звук двигателя. Также звучали сирены воздушной тревоги.

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Аналогичное предупреждение распространили власти Анапы и мэр Геленджика Алексей Богодистов. В Новороссийске включили сирены системы оповещения.

Член Общественной палаты Владимир Рогов написал ранее в своем телеграм-канале, что украинская армия накопила достаточно БПЛА, чтобы совершать массированные налеты на российские регионы.