ВСУ приготовились кошмарить российские регионы массированными атаками

Рогов: ВСУ запаслись дронами для мощных атак по территории России

Украинская армия накопила достаточно БПЛА, чтобы совершать массированные налеты на российские регионы. Об этом в своем телеграм-канале заявил член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — подчеркнул он.

Общественник напомнил, что российские войска нейтрализовали за сутки почти 500 БПЛА над российскими регионами. По его словам, налеты дронов активируются, так как украинская армия смогла впрок ими запастись.

По информации Минобороны, в период с 20:00 до 23:00 15 февраля системы ПВО уничтожили 49 беспилотников над пятью регионами, в том числе над Подмосковьем.

Ранее ВС России установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» освободила село Цветковое в Запорожской области, а «Днепр» — Запасное, Приморское и Магдалиновку.