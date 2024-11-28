Взрывы прогремели на западе Украины

«Общественное»: в Луцке и Ровно прозвучали взрывы

Взрывы зафиксировали в украинских городах Луцк и Ровно. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

В некоторых районах Ровно отключилась электроэнергия, по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

«В Луцке был слышен звук взрыва», — отметил канал.

Также взрывы раздались в Одессе, Кировограде, Харькове и Кропивницке.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил экстренные отключения электричества по всей стране. По его словам, ограничения ввели из-за атак ВС России по энергетическим объектам. Отключения света произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее из-за работы противовоздушной обороны получила повреждения инфраструктура в Киеве. Начальник городской военной администрации Сергей Попко объяснил, что пострадал нежилой объект.