Украинская ПВО повредила инфраструктуру в Киеве

Украинские системы ПВО во время работы повредили инфраструктуру в Киеве. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры», — заявил он.
Ранее, 7 ноября, в администрации Киева заявили о пожаре на складах предприятия в Соломенском районе. Возгорание произошло после серии взрывов. Тогда власти также сообщали о работе сил ПВО, в городе вводили воздушную тревогу.
В конце прошлого года Сергей Попко рассказал о повреждении 63% инфраструктуры в городе. По его словам, понадобились тысячи специалистов для подготовки разрушенной энергосистемы к отопительному сезону.
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