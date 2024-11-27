Украинская ПВО повредила инфраструктуру в Киеве

Украинские системы ПВО во время работы повредили инфраструктуру в Киеве. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры», — заявил он.

Ранее, 7 ноября, в администрации Киева заявили о пожаре на складах предприятия в Соломенском районе. Возгорание произошло после серии взрывов. Тогда власти также сообщали о работе сил ПВО, в городе вводили воздушную тревогу.

В конце прошлого года Сергей Попко рассказал о повреждении 63% инфраструктуры в городе. По его словам, понадобились тысячи специалистов для подготовки разрушенной энергосистемы к отопительному сезону.