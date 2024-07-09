Новый взрыв прогремел в Одессе

Мэр Труханов сообщил о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги

В Одесе 9 июля прогремел очередной взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В это время в Одессе запустили воздушную тревогу.

«Оставайтесь в укрытиях», — призвал Труханов жителей.

Сирены провыли около получаса. Но после отбоя их включили снова. Труханов предупредил горожан, что лучше оставаться в безопасных местах.

Накануне, 8 июля, украинские СМИ сообщили об отключениях света в Одессе. Не работал также электротранспорт. О причинах происшествия не сообщали.