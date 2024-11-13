Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

После взрывов в городе Запорожье получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Какие именно объекты получили повреждения, он не уточнил.

В этот же день сирены ракетной опасности прозвучали в ряде регионов Украины. Власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

За два часа до ударов российских войск по военным объектам подпольщики в Черниговской области подожгли местную электроподстанцию и оставили без электроэнергии зенитно-ракетный комплекс ВСУ в Сергеевке, а также украинских военных в занятом ими населенном пункте Полковничье.