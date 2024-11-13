Воздушную тревогу объявили в Киеве утром 13 ноября

Воздушную тревогу объявили утром в Киеве. Об этом сообщил сайт онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сигналы тревоги раздались в городе в 07:36. Сирены также прозвучали в Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции, которую устроили бойцы сопротивления примерно за два часа до нанесения ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве.

В результате ее поджога, по данным подпольщика, удалось обесточить находящийся неподалеку зенитно-ракетный комплекс ВСУ.

В ночь на 13 ноября над российскими регионами военные ликвидировали 29 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Курской области, еще столько же — в Белгородской. Под Тверью и Брянском средства ПВО нейтрализовали по пять БПЛА. Еще три аппарата уничтожили в Пензенской области и два — над Воронежской областью.