Пророссийское подполье за два часа до ударов по военным объектам под Киевом обесточило украинский зенитно-ракетный комплекс в Черниговской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В населенном пункте Сергеевка подпольщики совершили диверсию — они подожгли электроподстанцию, находящуюся рядом с позициями ЗРК. В результате без света остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый ВСУ.
Ранее российские войска атаковали инфраструктуру украинских военных аэродромов. По информации Минобороны, они поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах. Для ударов по военным объектам ведомство задействовало оперативно-тактическую авиацию, расчеты ударных беспилотников, а также ракетные войска и артиллерию. ВС России уничтожили энергообъекты, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.
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