Промышленное здание пострадало в Днепропетровской области

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины повреждения получило промышленное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Днепродзержинска (украинское название — Каменское) Андрей Белоусов.

«На территории промышленного предприятия есть разрушения», — написал Белоусов, не уточнив, о каком конкретно предприятии идет речь.

Украинский телеканал «Общественное» ранее в субботу сообщал о взрыве в городе.

Утром 18 января глава подконтрольной киевскому режиму областной государственной администрации Запорожской области Иван Федоров заявлял о повреждении промышленного здания в городе Запорожье.

Также в субботу громкие взрывы прозвучали в Киеве, а в некоторых районах города пропало водоснабжение. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял о работе систем противовоздушной обороны и призвал горожан укрыться в убежищах.