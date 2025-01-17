Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по румынским наемникам в городе Килия

Российские беспилотники нанесли удар по румынской технике и наемникам во время переправы возле города Килия в Одесской области. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», — добавил он.

Со стороны Румынии, по словам подпольщика, вышли спасательные катера и вертолеты. Кроме того, Лебедев сообщил о взрывах в Измаиле в районе баз отдыха иностранных военных, предположительно, наемников из Латинской Америки.

Ранее подпольщики сообщили РИА «Новости», что иностранные наемники заинтересовались ракетным крейсером «Украина», десятилетия простаивающим на верфях Николаевского судостроительного завода, и, по одной из версий, решили организовать на корабле свой штаб.